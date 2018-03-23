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Захвативший заложников во Франции потребовал освободить исполнителя теракта в Париже

В мире 23.03.2018 | 15:54
На месте происшествия. Фото AFP
На месте происшествия. Фото AFP

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Захвативший сегодня заложников в супермаркете города Треб (юг Франции) потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Салах Абдеслам в настоящее время находится в тюрьме Флери-Мерожи, расположенной в окрестностях Парижа.

Согласно информации BFM, захватчик заложников в Требе ранее утверждал, что присягнул на верность террористической организации ИГ. Позднее сообщалось, что ИГ взяла на себя ответственность за атаку.

Как ранее сообщал мэр города Эрик Менасси, в результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. По его словам, на данный момент остальные заложники освобождены. Отмечалось, что в здании остаются злоумышленник и полицейский. МВД Франции подтвердило гибель двух человек при захвате заложников.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил: "Вся информация, которой мы располагаем в настоящий момент, позволяет нам думать, что речь идет о теракте". Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что незамедлительно выезжает в Треб. Он также сообщил, что ведет совещания с представителями сил безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Антитеррористическое отделение прокуратуры Франции начало расследование по факту захвата заложников в городе Треб. Нападение классифицируется как террористическая атака. Отмечается, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон выступит в Брюсселе с оценкой ситуации на юге Франции.-0-

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теракт, Франция
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