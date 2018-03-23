Захвативший заложников во французском супермаркете заявил о приверженности ИГ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина, захвативший сегодня заложников в супермаркете на юге Франции, заявил о своей приверженности террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщают информагентства.
Личность захватчика пока неизвестна. По уточненным данным, в захвате заложников участвовал один человек, а не группа вооруженных людей, как сообщалось ранее.
Сейчас место инцидента оцеплено полицией. По некоторым данным, захватчик открыл огонь по полицейским, ранив одного из стражей порядка.-0-
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