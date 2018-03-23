Захвативший заложников во французском супермаркете заявил о приверженности ИГ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина, захвативший сегодня заложников в супермаркете на юге Франции, заявил о своей приверженности террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщают информагентства.

Личность захватчика пока неизвестна. По уточненным данным, в захвате заложников участвовал один человек, а не группа вооруженных людей, как сообщалось ранее.

Во Франции вооруженные люди захватили заложников в супермаркете Место ЧП оцеплено полицией. Идет подготовка операции по освобождению захваченных людей.

Сейчас место инцидента оцеплено полицией. По некоторым данным, захватчик открыл огонь по полицейским, ранив одного из стражей порядка.-0-