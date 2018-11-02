Заключенного в США впервые с 2013 года казнили на электрическом стуле

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенного в штате Теннесси казнили на электрическом стуле, это первая за последние пять лет подобная казнь в США, сообщает американская газета The Tennessean.

Эдмунд Загорски был осужден в апреле 1983 года за убийство двух человек, которые хотели купить у него наркотики. По словам прокуроров, Загорски заманил своих жертв в лес в округе Робертсон с обещанием продать им наркотик, а затем зверски убил и украл у них деньги. Заключенный провел в тюрьме почти 35 лет. Ему была назначена смертная казнь посредством введения смертельной инъекции, однако Загорски попросил привести приговор в исполнение с помощью электрического стула - в надежде, что это будет более быстрый и менее болезненный способ умереть.

Как сообщает французский телеканал France 24, Теннесси - один из немногих американских штатов, где заключенные, совершившие преступления до 1999 года, могут выбрать в качестве средства казни электрический стул. Предыдущий случай смертельной казни с помощью электрического стула был зафиксирован в США в штате Вирджиния в 2013 году.

Мораторий на смертную казнь действовал в США в 1972-1976 годах. Сегодня смертная казнь является законным наказанием в 30 американских штатах, а также применяется федеральными судами. В соответствии с Восьмой поправкой к конституции США, высшая мера применяется за убийства с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними. В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция. В последнее время (с начала XXI века) подавляющее большинство казней осуществляется путем смертельной инъекции. С момента отмены моратория в 1976 году, по данным портала deathpenaltyinfo, в стране были казнены 1484 человека, в том числе 19 в 2018 году.-0-