Заключенный в Техасе сбежал из тюрьмы и вернулся с пакетами еды

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенного федеральной тюрьмы Бомонт в штате Техас задержали, когда он пытался вернуться на территорию исправительного учреждения с пакетами еды, сообщают информагентства.

Об инциденте написал окружной шериф на своей странице в Facebook. Полицейским стало известно о контрабанде еды в исправительное учреждение. Несколько человек тайно покидали тюрьму, чтобы забирать съестной товар на территории соседнего ранчо, где их ожидал грузовик.

Чтобы проверить информацию, полицейские установили камеры видеонаблюдения и, получив подтверждение, выставили засаду. Вскоре беглец, которым оказался 25-летний уроженец Далласа, заключенный по делу о наркотиках, попался.-0-