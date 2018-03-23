Заложники в супермаркете во Франции освобождены

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заложники в супермаркете в городе Треб на юге Франции освобождены, сообщает ТАСС.

В данный момент в здании находится только злоумышленник. Полиция готова начать штурм, если он сам не сдастся.

По уточненным данным, в результате инцидента два человека погибли, еще двое получили ранения.

Региональные власти Франции назвали захват заложников в Требе терактом По данным телеканала BFM, в супермаркете были слышны выстрелы. За час до захвата в расположенном поблизости городе Каркассон неизвестный попытался на автомашине совершить наезд на группу из четырех полицейских. После этого открыл по ним огонь.

Заложников в супермаркете города Треб захватил вооруженный мужчина, личность которого пока не установлена. Известно, что преступник заявил о своей приверженности террористической группировке "Исламское государство".

Захвативший заложников во французском супермаркете заявил о приверженности ИГ Личность захватчика пока неизвестна. По уточненным данным, в захвате заложников участвовал один человек, а не группа вооруженных людей, как сообщалось ранее.

За час до захвата в расположенном поблизости городе Каркассон неизвестный попытался на автомашине совершить наезд на группу из четырех полицейских, после чего открыл по ним огонь. По предварительным данным, как минимум один из стражей порядка получил пулевое ранение. Ряд источников сообщили, что именно этот человек затем переместился в город Треб и совершил в супермаркете захват заложников.-0-