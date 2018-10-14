Запасов на борту МКС хватит до лета 2019 года

14 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Запасов еды и воды, резервов систем жизнеобеспечения на МКС для нынешнего экипажа хватит до лета 2019 года, сообщил руководитель российского сегмента МКС, летчик-космонавт Владимир Соловьев.

Сейчас на станции находятся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и астронавт NASA Серена Ауньон. Они прибыли на МКС на корабле "Союз МС-09" 8 июня 2018 года в составе экспедиции МКС-56/57.

Как сообщалось, из-за произошедшей 11 октября аварии ракеты "Союз-ФГ" Роскосмос может пересмотреть график запусков на орбиту и в целом работу на МКС.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" сел в степи Казахстана. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа. Экипаж невредим, космонавтов 12 октября доставили в Москву.-0-