Запрет на продажу оружия действовал в штате Флорида ровно 15 минут

Сенат штата Флорида не поддержал двухлетний мораторий на продажу оружия и в частности полуавтоматических винтовок AR-15. Именно данным типом винтовок чаще всего пользуются организаторы массовых расстрелов в США.
Вначале сенаторы утвердили поправку, ужесточающую правила продажи оружия. Однако через четверть часа началось поименное голосование и поддержку выразили только 17 законодателей против 21.
Помимо запрета на оружие в Сенате обсуждали около десятка поправок, включая организацию безопасности в школах, отслеживание психического состояния его владельцев и т. д.
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