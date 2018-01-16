Защитившую детей при нападении в Перми учительницу предложили представить к награде

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учительницу младших классов пермской школы №127 Наталию Шагулину, которая во время нападения на учебное заведение защитила учеников, предлагают представить к государственной награде. Об этом сообщает RT.

С подобным предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы Федерального собрания России по образованию и науке Борис Чернышов.

Учительница приняла удар на себя, защищая детей. Она получила ножевые ранения. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации города Пермь, камеры видеонаблюдения в пермской школе во время инцидента не работали.

По информации администрации города, охрану в школе №127 в течение пяти лет осуществляет частное охранное предприятие "Аякс". "У школы №127 на текущий учебный год заключен договор по обслуживанию системы видеонаблюдения с ИП А.Н.Ефимов. Накануне зимних каникул руководство школы обнаружило технические неполадки и дважды направляло заявку на устранение проблем с устройством хранения видеоинформации. Однако причина неполадок на момент происшествия устранена не была", - сообщили в мэрии.

Во всех образовательных учреждениях Пермского края начались проверки систем безопасности. В образовательных учреждениях будут проверены целостность ограждений по периметру, исправность кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, наличие и использование турникетов, сопутствующая документация об обеспечении мер безопасности, паспорта безопасности, а также исполнение договорных отношений с частными охранными предприятиями. Проверят запасные входы и выходы, пути эвакуации, работу автоматических систем противопожарной защиты, регулярность инструктирования охранников, вахтеров, дежурных администраторов, использование электронных карт школьника на входе в учреждение, наличие памяток и инструкций для охранников по действиям в случае отсутствия у ребенка электронный карты.

Утром 15 января в школе №127 Перми в результате инцидента с применением холодного оружия пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Конфликт возник между одним из учеников старших классов и подростком, который ранее был отчислен из пермской школы. Расследованием инцидента занимается Главное следственное управление СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Согласно предварительным данным, один из зачинщиков драки ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, а также имел проблемы с наркотиками.-0-