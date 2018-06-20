Засуха затронула более четверти сельхозугодий в Польше

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские аграрии столкнулись с проблемой засухи, которая затронула в стране более четверти сельхозугодий, сообщает ТАСС.
"Около 4 млн га из 14 млн га сельскохозяйственных земель затронуты засухой в разной мере", - отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Правительство постарается оказать аграриям помощь. "Потери могут быть значительными", - подчеркнул премьер-министр.-0-
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