Затонувший в Тихом океане паром перевозил около 90 человек

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паром, затонувший в Тихом океане у берегов Кирибати, перевозил 88 человек, в том числе 23 школьника, сообщают информагентства.

В местных СМИ появилась информация, что на борту в момент трагедии находились в том числе 10 младших школьников и 13 учащихся постарше. Спасательная операция продолжается, но шансов найти выживших становится все меньше. Правительство Кирибати объявило национальную неделю молитвы за пропавших.

Деревянный небольшой паром типа катамарана вышел в рейс 18 января и спустя два дня должен был прийти к близлежащему острову Тарава. О его пропаже стало известно через несколько дней - началась спасательная операция. Изначально сообщалось, что на борту может быть около 50 человек, но точное количество пассажиров установить было трудно, поскольку билеты на паром не продавалось - каждый просто оплачивал проезд при посадке.

Сейчас в поиске пропавших задействованы 6 находящихся в акватории Кирибати рыболовецких судов и 4 самолета Новой Зеландии, Австралии и США. Ранее, 28 января, была обнаружена дрейфовавшая шлюпка с семью выжившими пассажирами парома, в том числе 14-летняя девочка. Спасенные рассказали, что после того, как паром внезапно разломился и стал тонуть, пассажиры спешно его покинули, перебравшись на две шлюпки и плот, но другая шлюпка, как им кажется, перевернулась.-0-