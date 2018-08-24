24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание Центробанка загорелось в Москве на ул.Неглинной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар произошел на пятом этаже. На месте ЧП работают значительные силы МЧС.
Движение по ул. Неглинной перекрывалось. Однако пожарным все равно было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.
По данным РИА Новости, около 21.00 пожар был полностью ликвидирован, люди не пострадали.-0-
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