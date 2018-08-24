24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание Центробанка загорелось в Москве на ул.Неглинной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел на пятом этаже. На месте ЧП работают значительные силы МЧС.

Движение по ул. Неглинной перекрывалось. Однако пожарным все равно было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.

По данным РИА Новости, около 21.00 пожар был полностью ликвидирован, люди не пострадали.-0-