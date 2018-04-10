Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Италии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло сегодня в центральной Италии, сообщают РИА-Новости со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Подземные толчки были зафиксированы в 05.11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 9 км недалеко от селения Мучча в области Марке. После первого подземного толчка последовали несколько афтершоков магнитудой более 2,0.
Колебания земной поверхности ощущались жителями многих населенных пунктов в областях Марке и Умбрия. В настоящее время сотрудники национальной службы гражданской обороны на месте выясняют, вызвало ли землетрясение разрушения.-0-
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