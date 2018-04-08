Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло на северо-западе Турции в воскресенье.

По сообщению ТАСС, эпицентр находился в 147 километрах к северо-западу от Анкары и в 15 километрах от ближайшего города Болу. Очаг сейсмических сдвигов – на глубине 2 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.