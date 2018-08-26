Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Курил

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Курильских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По ее данным, в 177-и км к юго-востоку от Курильска сегодня в 08.57 были зафиксированы подземные толчки. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.-0-