Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

24 апреля, Адыяман /БЕЛТА-Анадолу/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло минувшей ночью в провинции Адыяман на юго-востоке Турции.
В результате мощного подземного толчка пострадали 19 человек. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым подтвердил, что погибших в результате удара стихии нет.
Все пострадавшие были отправлены в больницы. Правительство начало работу по оценке материального ущерба.-0-
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