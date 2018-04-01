Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе границы Ирака и Ирана

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня в районе границы Ирака и Ирана, сообщают информагентства со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 08.35 по времени UTC (11.35 по минскому времени) в 163 км к северо-востоку от столицы Ирака Багдада, в 25 км к югу от города Сере-Поле-Зохаб в западной иранской провинции Керманшах и 89 км к северо-западу от иранского города Илам. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По сообщениям иранских СМИ, в районе города Сере-Поле-Зохаб в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 15 человек, они были госпитализированы.-0-