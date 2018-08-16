Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на юге Италии

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 16 августа на юге Италии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков зарегистрирован в области Молизе в 20 км к юго-западу от коммуны Термоли и в 36 км к северо-востоку от города Кампобассо. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-