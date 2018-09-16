Землетрясение магнитудой 5,4 произошло вблизи Северо-Курильска

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 15 сентября в 90 км к югу от Северо-Курильска в Сахалинской области России. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг стихии залегал на глубине 52,9 км. Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала. В Северо-Курильске, расположенном на острове Парамушир, живет около 2,5 тыс. человек.-0-