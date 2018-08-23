Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Фиджи

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Тихом океане у берегов Республики Фиджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 364-и км к востоку от столицы Фиджи, города Сува. Очаг подземных толчков залегал на глубине 570 км.
Информации о пострадавших и разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.-0-
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