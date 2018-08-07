Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Японии

У северо-восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте геологической службы США. Эпицентр землетрясения находился в 243 километрах к северо-востоку от населенного пункта Офунато на глубине более 10 км.
По предварительной информации, жертв, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась.
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