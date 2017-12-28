Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин

28 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 28 декабря у берегов Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр стихии находился в море в 254 км к юго-востоку от населенного пункта Кабуран, где проживают около 12 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 53,6 км.
Данных о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.-0-
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