Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов Индонезии. Об этом сообщают информагентсва со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр располагался в море в 85 километрах от города Тернате, население которого составляет около 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 36,5 км. Угрожает ли этому региону цунами пока неизвестно.