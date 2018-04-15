Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов Индонезии. Об этом сообщают информагентсва со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр располагался в море в 85 километрах от города Тернате, население которого составляет около 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 36,5 км. Угрожает ли этому региону цунами пока неизвестно.
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