Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Аляски

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Аляски в США, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зарегистрированы в 8.50 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 22 км юго-восточнее острова Амукта. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.-0-