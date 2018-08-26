Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Аляски

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Аляски в США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зарегистрированы в 8.50 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 22 км юго-восточнее острова Амукта. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.374 BYN
|2.38 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.054 BYN
|2.058 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.026 BYN
|3.045 BYN