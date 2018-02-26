Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Индонезии

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня у побережья индонезийского острова Буру, сообщает ТАСС.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 44 км к северо-востоку от населенного пункта Аир-Буайя. Очаг залегал на глубине 11,9 км.

Информация о возможных разрушениях и угрозе цунами пока не поступала.-0-