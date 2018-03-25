Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Японии

Информагентства сообщают о землетрясении магнитудой 6,1 в Японии. Такие данные приводит сейсмологическая служба страны.
Подземные толчки фиксировали к юго-востоку от японских берегов, в 50 км от поселка Хатидзё. Очаг располагался на глубине 40 км.
Первые данные о землетрясении пришли в 17-37 по минскому времени. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, угроза ыунами объявлена не была.
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