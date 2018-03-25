Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Японии

Информагентства сообщают о землетрясении магнитудой 6,1 в Японии. Такие данные приводит сейсмологическая служба страны.

Подземные толчки фиксировали к юго-востоку от японских берегов, в 50 км от поселка Хатидзё. Очаг располагался на глубине 40 км.

Первые данные о землетрясении пришли в 17-37 по минскому времени. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, угроза ыунами объявлена не была.