Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов индонезийского острова Ява. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в море, в 186 км к востоку от города Сурабая. Очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.-0-