Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов индонезийского острова Ява. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в море, в 186 км к востоку от города Сурабая. Очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4623 BYN
|2.46 BYN
|2.464 BYN
|USD
|2.1453 BYN
|2.14 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.2417 BYN
|3.225 BYN
|3.239 BYN