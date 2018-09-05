Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на острове Хоккайдо

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано на острове Хоккайдо в Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго- востоку от города Титосе и в 70 км к юго-востоку от города Саппоро. Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.-0-