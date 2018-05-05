Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайских островах

5 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Магнитуда землетрясения на крупнейшем из Гавайских островов, где ранее была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Килауэа, составила 6,9 баллов, сообщили в Геологической службе США.

Эпицентр землетрясения находился в 25,5 км к юго-западу от населенного пункта Hawaiian Paradise Park. Очаг залегал на глубине 5 км.

Как сообщалось, ранее на острове ощущались сильные подземные толчки, которые предшествовали извержению вулкана. Боковой шлаковый конус вулкана обрушился в начале недели, и лава устремилась по склону к жилым кварталам. Власти штата Гавайи отдали распоряжение об эвакуации около 1,5 тыс. человек.

Вулкан Килауэа является одним из самых активных в мире. Он извергался в 2008, 2011, 2014 и 2017 годах.-0-