10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр стихии находился в 113 км к юго-востоку от необитаемого острова Л'Эсперанс Рок. Очаг землетрясения залегал на глубине 134 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.-0-
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