10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр стихии находился в 113 км к юго-востоку от необитаемого острова Л'Эсперанс Рок. Очаг землетрясения залегал на глубине 134 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.-0-