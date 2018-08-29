Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Каледонии

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло сегодня в Тихом океане у берегов Новой Каледонии, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км, эпицентр находился в 241 км к востоку от населенного пункта Тадине.

По данным информагентства Reuters, землетрясение вызвало небольшую волну. Жители Новой Каледонии ощутили подземные толчки, однако к разрушениям землетрясение не привело.-0-