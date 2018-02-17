Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщают информагентства со ссылкой на Геологическую службу США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км, угроза цунами не ожидается.
Информация о значительных разрушениях в затронутых землетрясением штатах Оахака, Чьяпас, Мичоакан, Пуэбла и округе Мехико не поступала. Связь и транспорт в Мексике работают в обычном режиме.
В столице Мехико после землетрясения сработала система оповещения, граждане организованно покинули высотные здания. Ситуация в городе полностью нормализовалась. Пострадавших нет, системы водоснабжения и связи работают нормально, дороги не получили повреждений. Удар стихии причинил незначительные разрушения, однако оставил без света более 530 тыс. жилищ. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.-0-
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