Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в штате Оахака на юге Мексики, сообщают информагентства со ссылкой на Геологическую службу США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км, угроза цунами не ожидается.

Информация о значительных разрушениях в затронутых землетрясением штатах Оахака, Чьяпас, Мичоакан, Пуэбла и округе Мехико не поступала. Связь и транспорт в Мексике работают в обычном режиме.

В столице Мехико после землетрясения сработала система оповещения, граждане организованно покинули высотные здания. Ситуация в городе полностью нормализовалась. Пострадавших нет, системы водоснабжения и связи работают нормально, дороги не получили повреждений. Удар стихии причинил незначительные разрушения, однако оставил без света более 530 тыс. жилищ. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.-0-