Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Карибском море

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на 10 января в Карибском море у северного побережья Гондураса. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Геологическую службу США.
Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 200 км к северу от населенного пункта Барра-Патука. Очаг залегал на глубине 33 км. По информации Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, возникновение цунами возможно в радиусе 1 тыс. км от эпицентра стихии.
Информация о разрушениях и жертвах не поступала.-0-
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