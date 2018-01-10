Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Карибском море

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на 10 января в Карибском море у северного побережья Гондураса. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Геологическую службу США.

Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 200 км к северу от населенного пункта Барра-Патука. Очаг залегал на глубине 33 км. По информации Тихоокеанского центра по предупреждению цунами, возникновение цунами возможно в радиусе 1 тыс. км от эпицентра стихии.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала.-0-