Землетрясение магнитудой 8,1 зафиксировано у побережья Фиджи

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Тихом океане у побережья Фиджи, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации службы, эпицентр стихии находился в 115 км к юго-востоку от столицы Фиджи города Сува. Очаг подземных толчков залегал на глубине 669 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.-0-