Землетрясение на границе Ирана и Ирака: число жертв достигло 372 человек, 6 тыс. пострадали

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при землетрясении на границе Ирана и Ирака достигло 372 человек, более 6 тыс. пострадали, сообщают информагентства.
Ранее было известно о 328 погибших и 2,5 тыс. пострадавших.
По данным властей, в иранской провинции Керманшах подземные толчки привели к разрушениям в восьми городах и 526 деревнях. Значительный ущерб нанесен иранской провинции Илам, а также иракским городам Дарбандихан, Гармиан и Сулеймания.
Число погибших, вероятно, будет расти, поскольку спасатели еще не добрались до отдаленных деревень. Множество людей могут находиться под завалами.
Между тем, Сейсмологический центр Ирана зарегистрировал около 180 повторных толчков. Ученые считают, что сейсмическая активность в регионе продолжится.
Землетрясение произошло вечером 12 ноября. Один за другим последовали два толчка магнитудами 7,2 и 7,3 соответственно. Подземные толчки также ощущались в Кувейте, ОАЭ и Израиле.-0-
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