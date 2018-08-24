Землетрясение произошло у берегов Камчатки

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 23 августа, у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 км в 50 км от населенного пункта Крутоберегово Усть-Камчатского района. В других населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.
Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-
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