Землетрясение произошло у берегов Камчатки

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло 23 августа, у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 км в 50 км от населенного пункта Крутоберегово Усть-Камчатского района. В других населенных пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях нет.-0-