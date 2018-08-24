Землетрясение в Индонезии: 555 погибших и сотни тысяч лишились домов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения, которое произошло 5 августа на острове Ломбок в Индонезии, достигло 555 человек, сообщает индонезийский портал Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что погибли около 500 человек и 7,7 тыс. пострадали.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в Северном Ломбоке - 466 человек. Кроме того, в Западном Ломбоке погибли 40 человек, в Восточном Ломбоке - 31 человек, в Центральном Ломбоке - 2 человека, в городе Матарам - 9 человек, в Сумбава-Бесаре - 5 человек и в Сумбава-Барате - 2 человека.

Сотни тысяч людей, которые лишились своих домов, уже почти три недели живут в эвакуационных центрах. Они нуждаются в дополнительных палатках, пище, чистой воде и лекарствах. В особенно сложной ситуации оказались семьи с младенцами, а также пожилые люди, которым требуется дополнительных уход.

Из-за многочисленных афтершоков, которые произошли в регионе с 5 августа, жители Ломбока опасаются повторения землетрясения. Поэтому многие индонезийцы, чьи дома уцелели, предпочитают ночевать в палатках на улице.

Местные жители также сообщают об участившихся случаях мародерства.-0-