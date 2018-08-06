Землетрясение в Индонезии: 91 человек погиб, более 200 ранены

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при землетрясении на острове Ломбок в Индонезии увеличилось до 91 человека, более 200 человек получили ранения, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о 82 погибших. Власти не исключают, что число жертв будет расти.

В районе бедствия проводится поисково-спасательная операция, продолжается эвакуация населения. Так, с архипелага Гили, который расположен недалеко от острова Ломбок, планируется эвакуировать около 900 туристов, среди которых множество иностранных граждан.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок днем 5 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам с населением 319 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение также ощущалось и на соседнем острове Бали.

В регионе продолжается сейсмическая активность. После землетрясения здесь зафиксировано более 130 повторных толчков.-0-