Землетрясение в Италии: пострадала колокольня

На территории Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает ряд информагентств.
Очаг землетрясения пролегал на глубине 9 километров, а эпицентр подземных толчков находился в 1,2 километра к северу от города Мучча (население города – 900 человек). Однако толчки ощущались на всей территории Центральной и Восточной Италии.
Сведений о пострадавших нет, а среди разрушений называют обвал небольшой колокольни в городе Мучча. Других разрушений не зафиксировано.
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