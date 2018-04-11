Землетрясение в Италии: пострадала колокольня

На территории Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает ряд информагентств.

Очаг землетрясения пролегал на глубине 9 километров, а эпицентр подземных толчков находился в 1,2 километра к северу от города Мучча (население города – 900 человек). Однако толчки ощущались на всей территории Центральной и Восточной Италии.

Сведений о пострадавших нет, а среди разрушений называют обвал небольшой колокольни в городе Мучча. Других разрушений не зафиксировано.