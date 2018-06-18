Землетрясение в Японии: число жертв растет

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясения на юго-западе японского острова Хонсю унесло жизни четырех человек, около 360 получили ранения, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех погибших и 310 пострадавших.

Четвертой погибшей стала 81-летняя женщина, которая получила смертельные ранения из-за падения мебели в ее квартире в городе Такацуки (префектура Осака).

Также сообщается, что из-за землетрясения отрезанным от энергоснабжения, поставок газа и воды оказался Национальный кардиологический центр Японии в предместье города Осака. Больнице пришлось перейти на внутренние источники генерации. Сейчас в стационаре центра находится 452 человека, из них 20 пациентов подключены к аппаратам искусственного кровообращения, 50 человек - к установкам искусственной вентиляции легких.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Хонсю сегодня утром. Его очаг находился на глубине 13 км. Согласно прогнозам сейсмологов, в ближайшие дни подземные толчки могут повториться.-0-