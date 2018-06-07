Землю в июне накроет магнитная буря

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря накроет Землю 28 июня, магнитосфера будет возбужденной 27 и 29 июня. Такой прогноз сделала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), сообщают РИА Новости.

При этом предстоящей магнитной буре эксперты присвоили уровень G1 по пятибалльной шкале.

Специалисты указывают, что магнитные бури могут привести к слабым энергосбоям, а также оказать некоторое воздействие на системы управления космическими аппаратами.-0-