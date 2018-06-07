Землю в июне накроет магнитная буря

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магнитная буря накроет Землю 28 июня, магнитосфера будет возбужденной 27 и 29 июня. Такой прогноз сделала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), сообщают РИА Новости.
При этом предстоящей магнитной буре эксперты присвоили уровень G1 по пятибалльной шкале.
Специалисты указывают, что магнитные бури могут привести к слабым энергосбоям, а также оказать некоторое воздействие на системы управления космическими аппаратами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.216 BYN
|3.229 BYN