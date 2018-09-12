Жан-Клод Юнкер предложил уменьшить долю доллара в расчетах за энергоносители

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что евро должен стать глобальной валютой для торговли, а не доллар США, пишет европейское издание Politico Europe.

Обращаясь к Европейскому парламенту в Страсбурге, Жан-Клод Юнкер отметил, что нет никакой логики при оплате Европой импорта энергии в долларах, а не в евро.

"Неправильно, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей, который достигает 300 млрд евро в год, в американских долларах, тогда как лишь 2% нашего импорта энергии приходится на США", - цитирует председателя Европейской комиссии ТАСС.-0-