Жара в Японии достигла рекордных показателей

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в японском городе Кумагая, расположенном в префектуре Сайтама, достигла отметки в 41,1 градуса по Цельсию. Данный показатель стал рекордным для страны за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС.

Согласно данным метеорологических служб, в 148 из 927 точек наблюдения по всей стране сегодня была зафиксирована дневная температура более 35 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в Токио впервые превысила 40 градусов по Цельсию. Аномальная жара также отмечается в городе Оме в горном районе на западе столичной префектуры: днем столбик термометра поднялся до 40,8 градуса.

По данным агентства Киодо, как минимум 65 человек скончались, еще более 20 тысяч были доставлены в больницы по всей Японии за минувшую неделю из-за сильной жары, которая установилась практически во всех регионах страны. Большинство пострадавших и умерших - люди пожилого возраста.-0-