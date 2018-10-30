Железнодорожное сообщение в Чехии нарушено из-за шквалистого ветра

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поваленные мощным ветром деревья привели к остановке движения поездов на многих участках железной дороги в Чехии. Об этом сообщает чешский новостной сайт Novinky.cz.

Список железнодорожных участков, на которых наблюдается остановка движения, постоянно обновляется на сайте Чешской железной дороги.

Из-за сильного ветра затруднено движение и на некоторых автотрассах Чехии - многие из них также оказались завалены упавшими деревьями.

Шквалистый ветер бушевал на территории Чехии вечером 29 октября и в ночь на 30 октября. Местами порывы ветра достигали 110 км/ч, по шкале Бофорта такой ветер классифицируется как шторм. По сообщению Чешского новостного агентства, аварийно-спасательные службы немедленно приступили к ликвидации последствий стихии. Ведется работа по устранению нарушений связи и электроснабжения.

Предупреждение о шквалистых ветрах действует в большинстве районов Чехии до полудня вторника, на востоке - до 20.00 по местному времени.-0-