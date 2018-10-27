Женщина и ребенок погибли при обрушении моста в Приморье

27 октября, Владивосток /БЕЛТА - ТАСС/. Женщина и ребенок погибли при обрушении автомобильного моста в Приморье, в отношении водителя грузовика, который превысил нагрузку на мост, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Автомобильный мост рухнул 26 октября в селе Осиновка Михайловского района Приморского края, когда по нему проезжали большегруз и легковой автомобиль. По предварительным данным, фура с 20 т картофеля в 1,5 раза превысила допустимую нагрузку на мост, что привело к аварии и гибели людей: при падении прицеп Volvo откатился назад, защемив автомобиль Mazda, который ехал сзади.

Автомобильный мост в Приморье обрушился под большегрузом Инцидент произошел на автодороге Осиновка - Рудная Пристань в Михайловском районе.

"Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего водителя грузового автомобиля по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - сообщила Аврора Римская.

По версии следствия, 26 октября подозреваемый вез груз на фуре по дороге село Осиновка - поселок Рудная Пристань в сторону Осиновки. Грузовик выехал на автомобильный мост, на котором было установлено ограничение массы, из-за этого мостовые пролеты обрушились. "При скатывании в обратном направлении грузового автомобиля между полуприцепом и опорой моста зажало легковой автомобиль, в котором находились водитель и ее малолетний ребенок, обе погибли на месте", - сказала представитель регионального СК.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая и строительно-техническая. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за эксплуатацию моста.-0-