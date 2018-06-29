Женщина стала мэром Амстердама впервые в истории города

Впервые в истории мэром столицы Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема. Об этом бывший лидер партии GroenLinks Халсема написала на своем официальном сайте.

Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама. Следующий этап - ее назначение должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр.

Причина назначения Халсемы - открытое письмо 45 влиятельных жительниц Амстердама, в котором они выразили протест против гендерной дискриминации.