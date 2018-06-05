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Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения

В мире 05.06.2018 | 00:18

В Саудовской Аравии приступили к выдаче водительских удостоверений женщинам. Удостоверение на право вождения автомобилем получила в понедельник одна из саудовских автомобилисток.

26 сентября 2017 года саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал декрет, по которому женщины имеют право наравне с мужчинами получать водительские удостоверения.

С тех пор в королевстве открылись десятки школ, обучающих вождению, дорожная полиция оформила требования к автомобилисткам, первых девушек приняли в ряды правоохранителей. Изменились и дорожные знаки – они теперь обращены к водителям обеих полов. С 24 июня женщины станут полноправными участниками дорожного движения.

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Теги
автомобиль, Саудовская Аравия
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