Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения

В Саудовской Аравии приступили к выдаче водительских удостоверений женщинам. Удостоверение на право вождения автомобилем получила в понедельник одна из саудовских автомобилисток.

26 сентября 2017 года саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал декрет, по которому женщины имеют право наравне с мужчинами получать водительские удостоверения.

С тех пор в королевстве открылись десятки школ, обучающих вождению, дорожная полиция оформила требования к автомобилисткам, первых девушек приняли в ряды правоохранителей. Изменились и дорожные знаки – они теперь обращены к водителям обеих полов. С 24 июня женщины станут полноправными участниками дорожного движения.