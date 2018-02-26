Женщины из Мексики вышли замуж за деревья

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканском городе Сан-Джасинто-Амилпас прошла необычная церемония: несколько женщин заключили символические браки с деревьями. Об этом пишет издание Metro.

Свадебную церемонию, которая прошла 25 февраля, организовал перуанский актер и активист-эколог Ричард Торрес. Участницы в белоснежных платьях обнимали и целовали деревья, клялись им в верности и подбрасывали в воздух цветы.

При помощи данного мероприятия активисты надеются привлечь внимание общественности к незаконной вырубке лесов на юго-западе Мексики.-0-