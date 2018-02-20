Жерар Депардье собрался переехать в Алжир

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский актер Жерар Депардье заявил, что планирует переехать в Алжир, сообщают информагентства.
"Вскоре я буду жить в Алжире. Это великолепная страна, чьей историей я всегда интересовался", - заявил актер. По его словам, жители Алжира обладают особенной мудростью.
Жерар Депардье также отметил, что везде живет понемногу.
В 2012 году актер переехал из Франции в Бельгию. Причиной тому стало решение французских властей резко повысить налог для состоятельных граждан. В 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство.-0-
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