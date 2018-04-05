Жертвами ДТП в Танзании стали 12 человек, 46 пострадали

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии, случившейся в северной провинции Танзании, погибли 12 человек, еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 5 апреля. По данным местной полиции, грузовик столкнулся на трассе с автобусом, в результате чего 10 человек погибли на месте. Из 48 пострадавших двое скончались по пути в больницу.-0-
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