Жертвами крушения судна в Китае стали 5 человек

26 февраля, Чанша /БЕЛТА - Синьхуа/. Жертвами крушения судна в китайской провинции Хунань стали 5 человек. Об этом сообщили местные власти.

Судно для перевозки песка перевернулось на участке реки Юаньшуй в городе Чандэ. В момент аварии на борту находились шесть человек, одному из них удалось выжить. Тела пятерых погибших были извлечены из реки спасателями.

Причины происшествия выясняются.-0-